Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    Всем "горячим финским парням" - удачи! У вас теперь "крутой" хозяин..."На дорогах стоит...
  • Елена
    да, слишком много развелось этих скрытых врагов народа...Богачи просят вла...
  • Людмила Редько
    Если вы помните, то террористы были без масок, съемок масса и опознать их ничего не стоит. А этот "бедный таджик" кот...Почему на Западе ...

Кваканье Макрона

Кваканье Макрона

Любитель потных негров и телефонных звонков Макрон отметился поразительным заявлением. По его словам, "было бы цинично использовать нападение на концертный зал в Подмосковье для настраивания людей против Украины".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Мартыненко
Того что сделали власти Украины хватит надолго ,нас не надо настраивать ,все и так ясно.
Ответить
8 час.
Александр Крылов
Казался умным мальчиком, испорченный развратной училкой. Вырос проституткой, потерявший стыд, совесть и честь, убивающий свой народ по велению хозяина. Где те студенты, убравшие с поста президента-ветерана 2-й мировой войны?
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх