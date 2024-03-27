Любитель потных негров и телефонных звонков Макрон отметился поразительным заявлением. По его словам, "было бы цинично использовать нападение на концертный зал в Подмосковье для настраивания людей против Украины".
Кваканье Макрона
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Татьяна Мартыненко
Того что сделали власти Украины хватит надолго ,нас не надо настраивать ,все и так ясно.
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8 час.
Александр Крылов
Казался умным мальчиком, испорченный развратной училкой. Вырос проституткой, потерявший стыд, совесть и честь, убивающий свой народ по велению хозяина. Где те студенты, убравшие с поста президента-ветерана 2-й мировой войны?
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6 час.
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