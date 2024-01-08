Товарищ Си вписал свое имя в историю покорения космоса

Через 80 лет даже Солнечная система будет принадлежать Китаю Дмитрий Капустин Фото: Han Qiyang/XinHua/Global Look Press Китай, потеснив США на троне главной мировой державы, теперь присматривается к Космосу.
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