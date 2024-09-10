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Загадочная гибель футболиста Лесина: Перед смертью отдал все деньги двум мигрантам

Загадочная гибель футболиста Лесина: Перед смертью отдал все деньги двум мигрантам

Родственники погибшего спортсмена Алексея Лесина не могут добиться справедливого расследования. В его деле очень много странностей – отдал все деньги двум мигрантам-охранникам клуба, а потом утонул.

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