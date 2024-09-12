Российская «Ласточка» становится беспилотной

«Российские железные дороги» запустили первый частично беспилотный электропоезд «Ласточка» на Московском центральном кольце, что стало значимым шагом в развитии автономного железнодорожного транспорта РФ.
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