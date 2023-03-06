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НБА аннулировала 10-й подбор Янниса Адетокумбо

НБА внесла изменения в статистику последнего матча звездного форварда «Милоуки» Янниса Адетокумбо. НБА пересмотрела ситуацию и аннулировала 10-й подбор Янниса.

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