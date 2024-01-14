Наслаждаюсь воздухом морозным…

Тишина чаруют и безлюдье в зимний день, когда трещит мороз, и прогулка будет просто чудной - стану слушать, что пищит мне дрозд, на весь лес стучит трудяга-дятел да синички тенькают тень-тень и смотреть на рыженькое платье, что надела белка в зимний день.