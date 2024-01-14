Культура и Обще...
ГлавнаяСтатьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культура и Общество

4 подписчика

Наслаждаюсь воздухом морозным…

Тишина чаруют и безлюдье в зимний день, когда трещит мороз, и прогулка будет просто чудной - стану слушать, что пищит мне дрозд, на весь лес стучит трудяга-дятел да синички тенькают тень-тень и смотреть на рыженькое платье, что надела белка в зимний день.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх