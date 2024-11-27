Британские депутаты и лидеры профсоюзов призвали Стармера и Байдена прекратить эскалацию конфликта на Украине

Главы двух крупных профсоюзов и шесть депутатов Палаты общин (нижней палаты британского парламента) обратились к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с призывом отказаться от эскалации конфликта на Украине в свете одобрения Западом ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ.
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