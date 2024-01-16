Маргарита Симоньян среди ночи возвестила о начале Третьей мировой войны

Главред RT прокомментировала комбинированную атаку КСИР на американские объектыВо втором часу ночи по московскому времени 16 января в телеграм-канале Маргариты Симоньян появилась пугающая запись: А вот теперь третья мировая.
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