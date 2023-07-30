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Замглавы Архангельска Владислава Шевцова арестовали по делу о взятке

Замглавы Архангельска Владислава Шевцова арестовали по делу о взятке

В пресс-службе следственного управления Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявили, что суд арестовал заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова по делу о взятке.

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