Замглавы Архангельска Владислава Шевцова арестовали по делу о взятке

В пресс-службе следственного управления Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявили, что суд арестовал заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова по делу о взятке.
В пресс-службе следственного управления Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявили, что суд арестовал заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова по делу о взятке.
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