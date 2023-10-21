При ракетном обстреле на границе с Ливаном погиб один резервист ЦАХАЛ

Один резервист Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб, еще трое получили ранения в результате удара противотанковой ракеты вблизи населенного пункта Маргалиот на границе с Ливаном, сообщила в субботу, 21 октября, израильская газета Haaretz.
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