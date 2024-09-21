С 22 по 24 сентября ночью и утром в Москве ожидаются заморозки

МЧС выпустило экстренное предупреждение о заморозках в Москве. По прогнозам синоптиков, с 22 по 24 сентября ночью и утром в столице столбики термометров могут опуститься до -2, местами до -4, предупреждают в ведомстве.
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