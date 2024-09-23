Российские военные заняли террикон шахты «Селидовская»

Российские штурмовики выбили боевиков ВСУ с террикона шахты «Селидовская» (преобладающей высоты на Селидово-Кураховском направлении) и вышли на окраины Цукуриного, сообщает военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.
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