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Клэбо о возможном пропуске Кубка мира: «В худшем случае я отправлюсь на марафоны с Петтером Нортугом»

Сейчас пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам готовится к сезону вне сборной Норвегии. Чтобы представлять страну на Кубке мира, он должен подписать соглашение с национальной федерацией лыж, но этого до сих пор не произошло.

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