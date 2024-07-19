41-летняя Анна Седокова снялась в обнажающем ягодицы комбинезоне

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Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).