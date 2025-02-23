Песков предсказал, что Зеленский сделает с украинскими землями

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Eduard
Если Россия их заберет нисего не сделает!
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23 час.
Стефания Новак
Нельзя отдавать наши земли, спокон веков была Киевская Русь!!! Как можно это отдать!!! Неужели Россия позволит это сделать? за что умирают наши ребята? Что американцы пользовались нашими землями? Тогда я вообще ничего не понимаю....
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21 час.
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