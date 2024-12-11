Стоцкая вывела в свет детей, которые стали еще больше похожи на Киркорова

Семья поддержала певицу на важной премьере. Анастасия Стоцкая с сыном Сашей и дочкой Верой Социальные сетиАнастасия Стоцкая на днях пришла на премьеру «Последней сказки» со своими детьми 13-летним сыном Сашей и 7-летней Верой.
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