Вице-спикер Яровая: ГД рассмотрит пять проектов о борьбе с нелегальной миграцией

В Государственную думу внесли пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. С таким заявлением выступила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая, сообщило РИА «Новости».
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