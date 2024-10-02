Вице-спикер Яровая: ГД рассмотрит пять проектов о борьбе с нелегальной миграцией

А

Александр

Похоже на поручика с похмелья, который жаловался своему денщику, что кто-то ему мундир облевал. Денщик добавил: - Он, Ваше благородие, вам еще и в штаны насрал. Наши эффективные до незаменимости постоянно борются с последствиями того, что сами наворотили.