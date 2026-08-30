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«Как можно уничтожать уважаемого партнёра?» — Делягин о том, почему Зеленский до сих пор не признан террористом

«Как можно уничтожать уважаемого партнёра?» — Делягин о том, почему Зеленский до сих пор не признан террористом

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин заявил, что действия Украины в отношении России направлены на причинение максимального ущерба стране.

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