Царьград Фото: Коллаж Царьград Федеральное агентство по делам национальностей внесло в Госдуму законопроект, предлагающий запрет на этнические НКО в России.
В России предложили запретить этнические организации. Проект уже в Госдуме
Комментарии
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W
Walery
Ты что = против такого Закона? Ты очевидно состоишь в НКО и тебя враги перекупили до самого твоего потаённого места, да?
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13 час.
Александр Шипилов
Что мудрит надо просто запретить все НКО которые против России.
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12 час.
Silver Kont
Это как в анекдоте...." Когда мой дядя служил швейцаром в публичном доме до революции, и заведение переставало быть рентабельным, меняли бл...й, а не мебель".....
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11 час.
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