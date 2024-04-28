Глава Петрозаводска поздравила медработников с профессиональным праздником

Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День работника скорой медицинской помощи. Праздник был учрежден в 2020 году на фоне пандемии ковида и связанной с этим нагрузкой на работников скорой медицинской помощи.
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