Михаил Гуцериев: Гнойник антисемитизма надо вскрывать, а не замазывать румянами демагогии

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Очень точная формулировка и определение.
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1 д.
Gennady Sokolovsky
А что это Гуцериев так &quot;возбудился&quot;???? Пятая графа советского паспорта &quot;заговорила&quot;??????????????????
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1 д.
Gennady Sokolovsky
Пытается &quot;быть в трЕнде&quot; мировой помойки.
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1 д.

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