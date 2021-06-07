Тест: С каким злодеем из мультфильмов вы подружитесь?

Злодеи — тоже люди, а в мультфильмах особенно. Более того, некоторые из них даже были правы. А в последнее время студии выпускают фильмы, в которых показывают, что не бывает чёрного и белого, и у всех злодеев есть свои веские мотивы поступать плохо.