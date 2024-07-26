Министерство труда опубликовало календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год

Министерство труда России опубликовало календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год. Новогодние каникулы пройдут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, что составит 11 дней непрерывного отдыха.
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