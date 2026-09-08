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Песков: положение Киева ухудшится с затягиванием переговоров

Песков: положение Киева ухудшится с затягиванием переговоров

Песков отметил, что каждый день без урегулирования конфликта ухудшает положение киевского режима, и отказался комментировать работу американских переговорщиков.

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