Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Юмор и курьезы в переписке: 15 смс-фрагментов

Юмор и курьезы в переписке: 15 смс-фрагментов

Повседневное общение не обходится без курьезов, особенно если диалог ведется при помощи сообщений. Что уж говорить о юморе, ведь шутки и смешные фразы регулярно дополняют наши диалоги, согласны? В сети можно найти немало смс-фрагментов, которые вызывают улыбку.

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