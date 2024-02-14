Юмор и курьезы в переписке: 15 смс-фрагментов

Повседневное общение не обходится без курьезов, особенно если диалог ведется при помощи сообщений. Что уж говорить о юморе, ведь шутки и смешные фразы регулярно дополняют наши диалоги, согласны? В сети можно найти немало смс-фрагментов, которые вызывают улыбку.