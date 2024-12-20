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Мостовой про Канчельскиса в брянском «Динамо»: «Заслуживает большего, как и Мостовой. Наши места занимают проходимцы. А во Франции, Испании на руководящих постах великие футболисты»

Клуб LEON Второй лиги Б объявил о назначении Канчельскиса главным тренером в четверг. – Не та команда, которая подходит легендарным футболистам? – Ну, я еще не слышал об этом.

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