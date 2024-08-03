Мадуро рассказал о подготовке теракта в Каракасе силами правой оппозиции Силы правой оппозиции, возглавляемой Кориной Мачадо, готовят теракт в Каракасе.
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Мадуро рассказал о подготовке теракта в Каракасе силами правой оппозиции Силы правой оппозиции, возглавляемой Кориной Мачадо, готовят теракт в Каракасе.
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