Маршруты т6 и т43 объединяются в новый № 403

С 16 мая маршруты т6 и т43, которые курсируют через район Сокол, объединяются в новый маршрут № 403. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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