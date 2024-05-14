Сокол
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Сокол

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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Маршруты т6 и т43 объединяются в новый № 403

С 16 мая маршруты т6 и т43, которые курсируют через район Сокол, объединяются в новый маршрут № 403. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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