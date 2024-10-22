Начинается сбор предложений по развитию северных территорий Камчатки

На Камчатке стартует масштабная программа развития отдаленных муниципальных образований. Министерство местного самоуправления и развития Корякского округа объявило о начале работы над долгосрочными планами развития северных территорий и отдельных населенных пунктов с учетом традиционного образа жизни коряков.