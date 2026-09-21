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Красный Север

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В ЯНАО явка на выборы в Госдуму стала самой высокой за семь кампаний

В ЯНАО явка на выборы в Госдуму стала самой высокой за семь кампаний

Жители Ямала проголосовали с размахом — явка на выборы в Госдуму в регионе стала самой высокой за последние семь избирательных кампаний.

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