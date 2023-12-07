Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Были 500 дней, которые потрясли мир. Теперь мир трясти будет автор этих 500

Были 500 дней, которые потрясли мир. Теперь мир трясти будет автор этих 500

Ну что ему  неймётся?  Мошна так сильно прохудела или  кто-то, что-то пообещал?  Или решил нагадить народу за то, что много лет его в упор не видели и даже не интересовались, где он и как поживает.

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Комментарии
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Юрий Белов
Вот, сколько сталкивался с &quot;яблочниками&quot; одно и то же ощущение! Каждый из них напоминает слесаря Полесова из &quot;12 стульев&quot;! Может он и владел ремеслом, но ему совершенно некогда было этим заниматься. Он всегда был в гуще событий со своей критикой происходящего. Есть ли от таких деятельных лентяев хоть какая-то польза? По моему, вопрос риторический.
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4 час.
НС
Николай Степанов
Какие то скользкие эти яблочники во главе со своим лидером .
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3 час.
Сергей 166
Кажется, в пятой колонне ещё одна шеренга намечается под названием &quot;Новые люди&quot;
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2 час.

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