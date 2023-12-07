Были 500 дней, которые потрясли мир. Теперь мир трясти будет автор этих 500

Юрий Белов

Вот, сколько сталкивался с "яблочниками" одно и то же ощущение! Каждый из них напоминает слесаря Полесова из "12 стульев"! Может он и владел ремеслом, но ему совершенно некогда было этим заниматься. Он всегда был в гуще событий со своей критикой происходящего. Есть ли от таких деятельных лентяев хоть какая-то польза? По моему, вопрос риторический.