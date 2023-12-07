Ну что ему неймётся? Мошна так сильно прохудела или кто-то, что-то пообещал? Или решил нагадить народу за то, что много лет его в упор не видели и даже не интересовались, где он и как поживает.
Были 500 дней, которые потрясли мир. Теперь мир трясти будет автор этих 500
Комментарии
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Юрий Белов
Вот, сколько сталкивался с "яблочниками" одно и то же ощущение! Каждый из них напоминает слесаря Полесова из "12 стульев"! Может он и владел ремеслом, но ему совершенно некогда было этим заниматься. Он всегда был в гуще событий со своей критикой происходящего. Есть ли от таких деятельных лентяев хоть какая-то польза? По моему, вопрос риторический.
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4 час.
НС
Николай Степанов
Какие то скользкие эти яблочники во главе со своим лидером .
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3 час.
Сергей 166
Кажется, в пятой колонне ещё одна шеренга намечается под названием "Новые люди"
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2 час.
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