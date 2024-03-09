Губернатор региона Василий Анохин поздравил смолян с юбилеем Юрия Гагарина

«Гагарин - воплощение нашей Родины. В его подвиге собраны весь талант, ум и трудолюбие миллионов людей» Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил смолян с 90-летием со дня рождения Юрия Гагарина.
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