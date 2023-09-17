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В Германии обрушились на Шольца за позорную выходку перед Лавровым на G20

В Германии обрушились на Шольца за позорную выходку перед Лавровым на G20

Поведение представителей Германии в СМИ назвали “глупой политикой”. Обозреватель издания Focus Ульрих Райтц указал на то, что поведение канцлера ФРГ Олафа Шольца на саммите «большой двадцатки» в Дели можно назвать слабостью и   «глупой политикой».

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Комментарии
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СТ
Сергей Торопчин
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15 час.
И
Ирина
Ну и чудненько, что не пожали... Лаврову руки после этого мыть сразу не пришлось....
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11 час.

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