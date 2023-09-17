В Германии обрушились на Шольца за позорную выходку перед Лавровым на G20

Поведение представителей Германии в СМИ назвали “глупой политикой”. Обозреватель издания Focus Ульрих Райтц указал на то, что поведение канцлера ФРГ Олафа Шольца на саммите «большой двадцатки» в Дели можно назвать слабостью и «глупой политикой».