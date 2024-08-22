Во Владивостоке предъявлены обвинения членам ОПГ, грабящей таксистов

Во Владивостоке семеро мужчин обвиняются в вымогательстве в составе организованной группы. Они «держали» территорию возле аэропорта Владивосток и требовали с таксистов деньги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.