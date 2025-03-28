Россия потребовала от ОБСЕ добивать от Молдавии освобождения Гуцул

Россия направила в адрес генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, а также глав исполнительных структур Организации официальные письма с требованием оказать на власти Молдавии давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.