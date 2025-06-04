Черкас о Ларионове во главе СКА: «Игорю Николаевичу будет непросто. В «Торпедо» у него были ошибки и неудачи. Но не просто так говорят, что он профессор»

Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга отправил в отставку Романа Ротенберга, возглавлявшего команду с января 2022 года «Игорь Ларионов – это конечно мировая и наша отечественная звезда, но я говорю сейчас о нем, как об игроке.