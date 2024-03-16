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«Парма» неожиданно победила лидера УНИКС

«Парма» неожиданно победила лидера УНИКС

«Парма» — УНИКС: счет матча 82:80, обзор В матче второго этапа Единой лиги ВТБ пермская «Парма» в напряженной встрече нанесла поражение лидеру чемпионата УНИКСу со счетом 82:80 (20:24, 28:23, 14:19, 20:14).

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