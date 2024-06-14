В Тюмени участковый уполномоченный полиции предотвратил мошенничество в отношении мужчины

В Тюменской области в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по г. Тюмени поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила, что её супруг продолжительное время ведёт по сотовому телефону диалог с неизвестными.
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