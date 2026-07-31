Владимир Соловьёв: Мобилизации не будет. Но угроза грядёт страшная

Зак-30 Цитадель начать собирать на подходящих предприятиях, как в ВОВ.. И - ополчение на него обучать..

T

Tigra07

Опять этот пропагандон-флюгер вещает, как по его скудомнению жить надо? И что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих "(а вовсе не государства)? А налоги зачем тогда собираются исправно? Чтобы он на них мог очередную виллу прикупить в Италии?