Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 566 подписчиков

Владимир Соловьёв: Мобилизации не будет. Но угроза грядёт страшная

Владимир Соловьёв: Мобилизации не будет. Но угроза грядёт страшная

Грядёт страшная угроза. Но мобилизации не будет. Соловьёв объяснил почему.Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил, почему в России не будет новой мобилизации, несмотря на то, что грядёт страшная угроза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Зак-30 Цитадель начать собирать на подходящих предприятиях, как в ВОВ..  И - ополчение на него обучать..
Ответить
1 м.
T
Tigra07
Опять этот пропагандон-флюгер вещает, как по его скудомнению жить надо? И что &quot;спасение утопающих - дело рук самих утопающих &quot;(а  вовсе не государства)? А налоги зачем тогда собираются исправно? Чтобы он на них мог очередную виллу прикупить в Италии?
Ответить
1 м.