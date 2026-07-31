Грядёт страшная угроза. Но мобилизации не будет. Соловьёв объяснил почему.Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил, почему в России не будет новой мобилизации, несмотря на то, что грядёт страшная угроза.
Владимир Соловьёв: Мобилизации не будет. Но угроза грядёт страшная
Комментарии
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Maxim
Зак-30 Цитадель начать собирать на подходящих предприятиях, как в ВОВ.. И - ополчение на него обучать..
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1 м.
T
Tigra07
Опять этот пропагандон-флюгер вещает, как по его скудомнению жить надо? И что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих "(а вовсе не государства)? А налоги зачем тогда собираются исправно? Чтобы он на них мог очередную виллу прикупить в Италии?
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1 м.
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