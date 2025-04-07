Ильсур Метшин поздравил Александра Овечкина с историческим достижением

Автор: Александра Давыдова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике выразил восхищение рекордом хоккеиста Александра Овечкина, который забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.
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