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Царьград

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Военнопленный ВСУ раскрыл, как командование бросает раненых на поле боя

Военнопленный ВСУ раскрыл, как командование бросает раненых на поле боя

Пленный украинский солдат Олег Пасынок сообщил, что командование ВСУ оставило раненых военных погибать на поле боя.

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