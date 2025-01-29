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    Так советчиков везде хватает, возля кажного подъезду.В Совфеде призвал...
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    Не обязательно на Красную площадь-то переться.В Совфеде призвал...

Был ли эротический массаж во времена СССР?

Был ли эротический массаж во времена СССР?

Эротический массаж — это искусство, которое существует уже тысячи лет, но как обстояли дела с этим видом интимной близости в СССР? Вопрос о том, был ли эротический массаж в Советском Союзе, вызывает интерес у многих, ведь эпоха СССР ассоциируется с жесткой цензурой и консервативными взглядами на сексуальность.

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