Трое подростков и их совершеннолетний приятель получили штрафы за угон машины

на Ямале трое подростков и их совершеннолетний приятель оштрафованы за угон машины. По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой 27 июля 2024 года около 23 часов, компания, состоящая из трех 16-летних подростков и их совершеннолетнего приятеля, гуляя по дворам, обнаружили автомобиль с незакрытой дверью.
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