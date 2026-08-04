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Пятый канал

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«Мне нужна виза»: Шаляпин объяснил, почему не допускает долгов по налогам

«Мне нужна виза»: Шаляпин объяснил, почему не допускает долгов по налогам

Певец Прохор Шаляпин рассказал, почему внимательно следит за своевременной оплатой налогов. По словам артиста, он старается соблюдать закон, поскольку не хочет столкнуться с ограничениями на выезд за границу.

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