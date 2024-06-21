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  • С С
    Глядя на его пришибленный видок, убеждаешься, что на окраине трезвых нет. Долбо...б в вышиванке.Кулеба назвал шве...
  • Eduard
    Причем тут компании и частные лица,мошейники самураи? Вы занимаетесь беззаконием и мошейничеством.Украина ни к какой ...Япония расширила ...
  • Юрий Зубрин
    Лукавит кулебяка ,более провальной сходки идиотов всех мастей давно не случалось .Ну,не даром цирк "Шапито" на Украин...Кулеба назвал шве...

При попытке перехода украинской границы задержано рекордное число уклонистов

При попытке перехода украинской границы задержано рекордное число уклонистов

Государственная пограничная служба Украины совместно со Службой Безопасности (СБУ) и Государственным бюро расследований (ГБР) в пятницу, 21 июня, задержали на границе с Молдавией 47 украинцев, пытавшихся избежать мобилизации, – сообщают местные СМИ.

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