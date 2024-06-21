При попытке перехода украинской границы задержано рекордное число уклонистов

Государственная пограничная служба Украины совместно со Службой Безопасности (СБУ) и Государственным бюро расследований (ГБР) в пятницу, 21 июня, задержали на границе с Молдавией 47 украинцев, пытавшихся избежать мобилизации, – сообщают местные СМИ.
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