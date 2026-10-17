ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Что реально помогает жить дольше, обсуждали 17 октября в Сколкове. На медицинском "ЗдравФоруме" именитые ученые, врачи и политики рассматривали конкретные шаги: от федеральных программ до индивидуальных рекомендаций.