ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Что реально помогает жить дольше, обсуждали 17 октября в Сколкове. На медицинском "ЗдравФоруме" именитые ученые, врачи и политики рассматривали конкретные шаги: от федеральных программ до индивидуальных рекомендаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Татьяна Ким покин...
- Демократ пригрози...
- ЛЛ Жили там же, где ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым