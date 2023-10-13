В центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара был проведён интерактивный урок ´Семья и здоровый образ жизни´ для посетителей учреждения ´Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.
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