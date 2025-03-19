Технологии 2025 года. В Европе представили новую фасадную систему с заполнением стеклопакета водой

Фото: Викона. Фасадная система с водонаполненным стеклопакетом Известный европейский производитель алюминиевых светопрозрачных конструкций объединился с компанией, специализирующейся на инновациях в области стекла, для разработки революционного фасадного решения, предусматривающего впрыскивание воды в стеклянные блоки.
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