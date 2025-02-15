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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахимов об 1:4 с КНДР: «Корейцы показали, что скорость и организация – их сильные качества. У «Рубина» есть проблемы, нужно было реализовывать моменты»

– Эта сборная уже месяц тренируется, поэтому игроки очень хорошо друг друга знают. Матч показал, что есть много моментов, на которые нужно обратить внимание.

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