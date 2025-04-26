«У них есть Зелебоба»: Захарова иронично ответила украинской разведке на притязания к Колобку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на планы Украины объявить Колобка частью своей национальной культуры, иронично сообщив о появлении в Киеве нового сказочного героя по имени «Зелебоба».
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